Matera: 110.000 euro per questi lavori che ridaranno alla comunità un importante attrattore ambientale, naturalistico, culturale e turistico! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del capogruppo PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli:

“Interpretando l’esigenza del Comune di Matera e dell’Ente Parco delle chiese rupestri, ho presentato un emendamento alla prossima legge finanziaria regionale per finanziare con 110.000 euro gli interventi di somma urgenza per mettere in sicurezza il sentiero 406 che congiunge i Sassi con le chiese rupestri di Murgia Timone.

Nelle scorse settimane la suggestiva passerella in legno che attraversa il torrente Gravina verso il Belvedere è stata chiusa al passaggio dei tanti turisti, in quanto il costone roccioso fessurato lungo il sentiero 406 del Parco Murgia che consente l’accesso alla suddetta passerella necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza.

I tecnici comunali e gli esperti del Politecnico di Bari hanno accertato che l’area potrà essere presto messa in sicurezza, consentendo la riapertura e il passaggio dei turisti mentre si effettueranno gli interventi preliminari.

Seguirà un approfondimento sulle condizioni geometriche del sito, accertando la profondità e l’estensione della frattura sull’altro versante, quindi la redazione di una perizia per la messa in sicurezza, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori e, infine, il monitoraggio del sito ‘post mortem’.

Le operazioni, non potendo installare un ponteggio, dovranno essere effettuate da operai rocciatori esperti, ma, intanto, il sentiero potrà essere riaperto con la necessaria cartellonistica di avvertimento per i fruitori.

Da tutto ciò si evince la complessità dei lavori che, una volta terminati, ridaranno alla comunità materana ed ai fruitori un importante attrattore ambientale, naturalistico, culturale e turistico“.a

