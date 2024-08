Le importanti produzioni cinematografiche tornano a Matera. Ecco dove avverranno le riprese

Le importanti produzioni cinematografiche tornano nella città dei Sassi, sempre più spesso affiancata a Roma come simbolo del valore del Belpaese.

Tra il 27 e il 28 agosto sarà la volta di “The Map That Leads to you”, lungometraggio del regista svedese Lasse Hallstrom, due volte candidato al premio Oscar come miglior regista.

La pellicola racconta la storia di Grace e Mattew che da New York, città dove vivono e lavorano, ricevono la commessa di scrivere una guida turistica.

Un incarico che li porterà in Italia a Roma città eterna e Matera, tra le più antiche al mondo.

L’autorizzazione a eseguire le riprese è stata richiesta tra le vie Muro, Casalnuovo, Madonna delle Virtù; e poi piazza San Pietro Caveoso, via Casale, piazza Duomo, Porta Pistola, via Bruno Buozzi, piazza Vittorio Veneto, via San Biagio, e più in generale centro storico e rioni Sassi, in località specifiche da individuare di volta in volta durante la fase realizzativa del progetto.

Qualche mese fa Matera ha ospitato le telecamere della trasmissione “Il forno delle meraviglie” che va in onda su Realtime, poi il prestigioso “Gambero rosso channel” in onda sui canali 133 e 415 di Sky, che ha realizzato un viaggio nelle tradizioni enogastronomiche della Basilicata.

Quindi la moda, con il brand “Kontatto” che ha realizzato un catalogo pubblicitario tra i Sassi.

Infine la trasmissione “The voice senior”, noto talent show di Rai 1 che ha realizzato un pezzo della puntata in cui alcuni concorrenti si sfidavano cantando davanti alla giuria.

Il sindaco, Domenico Bennardi, con l’assessore al Cinema Tiziana D’Oppido, esprime soddisfazione per l’evidente rinnovato interesse del cinema d’autore alla città Capitale europea della cultura ed ai Sassi patrimonio Unesco, ringraziando l’ufficio Cinema per il lavoro di relazione costante con le produzioni.