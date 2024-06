Lavoro, al via il nuovo concorso per assunzioni al Ministero della Giustizia! Ecco i dettagli

Nuovo Concorso, per esame, a 400 posti di notaio per il Ministero della Giustizia per l’anno 2024.

Ricordiamo che la scadenza delle domande avverrà il 21 luglio 2024.

La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità indicate al successivo comma 2, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando l’apposito FORM, disponibile sul sito internet del Ministero della giustizia, «www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi, esami, selezioni e assunzioni», la procedura richiede l’autenticazione con identità digitale: SPID di secondo livello, carta di identità elettronica CIE o carta nazionale dei servizi CNS.

Le prove d’esame prevedono 3 prove teorico-pratiche, prova orale.

Facendo un in bocca al lupo a tutti coloro che parteciperanno alle selezioni facciamo sapere a tutti di questa nuova importante opportunità lavorativa che potrà avere ripercussioni positive per tante famiglie.