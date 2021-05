Laura di Matera e Alessandro di Montescaglioso allo Zecchino d’Oro: bellissime le loro esibizioni! Li avete visti?

16 i piccoli solisti, provenienti da 8 diverse regioni d’Italia, con 14 canzoni si sono messi in gioco nel corso della 63ᵃ edizione dello Zecchino d’Oro, andata in onda oggi, con la direzione artistica di Carlo Conti.

Tra loro, anche i piccoli lucani Alessandro e Laura, provenienti rispettivamente da Montescaglioso (MT) e Matera.

Ecco i loro brani:

“Il serpente balbuziente”, di Flavio Careddu e Alessandro Visintainer, cantata da Alessandro Pompeo, 6 anni;

“Salutare è salutare”, di Carmine Spera e Antonio Buldini, cantata da Laura Calbi, 7 anni.

Come si legge in un comunicato ufficiale:

“I solisti e Zecchino d’Oro Casting Tour 2020.

Con i piccoli solisti della 63ª edizione sale a 1050 il numero di bambini che hanno partecipato come interpreti dalla prima edizione dello Zecchino d’Oro nel 1959 ad oggi.

È stato possibile trovare i nuovi piccoli cantanti grazie allo “Zecchino d’Oro Casting Tour”, che, a causa delle disposizioni legate all’emergenza Covid-19, si è svolto quest’anno con una nuova modalità: online in due fasi distinte, attraverso una video-esibizione registrata direttamente a casa. Il Casting Tour ha avuto la media partnership di Rai Radio Kids ed è stato realizzato con il supporto di Wobinda Produzioni e di Monnalisa, che vestirà i solisti e il Coro allo Zecchino d’Oro.

I 16 solisti, insieme a tutti i bambini del Coro dell’Antoniano, saranno anche i portavoce della solidarietà di Antoniano e in particolare del progetto “Operazione Pane”, volto a sostenere 15 mense francescane in tutta Italia e in Siria e a garantire un pasto caldo e un futuro più sereno a migliaia di persone che vivono in condizioni di povertà estrema.

Il pasto caldo rappresenta il primo passo di un cammino che, partendo dall’ascolto, dal confronto e dal dialogo, porta alla rinascita personale e sociale per le persone e famiglie in difficoltà”.

I nostri piccoli artisti non hanno vinto, ma hanno riscosso un grande successo di pubblico.

Ad occupare il primo posto del podio, infatti, la canzone “Custodi del Mondo”.

