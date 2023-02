La nostra Matera invasa dai turisti: tantissime presenze nonostante il maltempo

La nostra Matera continua ad attirare presenze.

Per questa domenica, nonostante pioggia e temperature in calo stiano facendo capolino (nascondendo il bel sole di questi giorni), in tantissimi hanno fatto tappa tra le nostre strade per visitare le nostre bellezze.

In primis, visitatori italiani, ma non mancano anche gli stranieri.

Diversi gruppi sono giunti nella nostra città anche sulla scorta degli eventi del Carnevale appena trascorso.

Le speranze di tornare al flusso di visitatori che affollavano le strade prima della pandemia da Covid, sembrano non essere più solo tali, visti i numeri che si stanno registrando anche presso le strutture ricettive.

Che la nostra Matera sia ormai meta gettonatissima, è un vero e proprio dato oggettivo.

Non resta che augurare a tutti i visitatori un buon soggiorno tra i Sassi, siamo sicuri che ci torneranno molto presto.a

