La moglie ha il Coronavirus: alpino di 81anni le dedica una serenata dal cortile dell’Ospedale! Ecco il tenero gesto a Piacenza

Un gesto bellissimo, emozionante che, in poco tempo, ha fatto il giro del web.

Stiamo parlando di Stefano Bozzini, 81 anni, di Castel San Giovanni (Piacenza): il Covid, come accaduto per molti in questi mesi, ha sconvolto la sua vita.

Purtroppo, a essere colpita dal virus la moglie Carla.

La donna, sotto sorveglianza dei medici in ospedale, a causa degli stretti divieti che vigono in questo periodo non poteva ricevere visite.

Stefano, alpino classe 1939, non si è perso d’animo, innamorato della sua compagna, ha trovato lo stesso il modo di farle sentire la sua vicinanza: le ha suonato una ‘serenata’ dal cortile dell’ospedale.

La moglie Carla, come anche altri pazienti, è riuscita ad affacciarsi a una delle finestre e ad ascoltare la dedica che il marito le ha fatto.

Ecco le foto.

