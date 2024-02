La Consigliera di Parità della Provincia di Matera a Bologna per un importante convegno. I dettagli

Le disparità di genere in ambito lavorativo sono state al centro di un’importante iniziativa che si è svolta a Bologna, organizzata dalla Consigliera Regionale di Parità dell’Emilia Romagna, Sonia Alvisi.

All’evento, che ha visto la presentazione del “Rapporto biennale sulla situazione del personale femminile delle aziende con più di 50 dipendenti”, ha partecipato anche la Consigliera di Parità della Provincia di Matera, Emiliana Lisanti.

Presente anche la consigliera regionale della Basilicata, Ivana Pipponzi, che ha presentato i dati dell’occupazione femminile in Basilicata, esplicando le ragioni del divario di genere e dei connessi dati.

Lisanti ha commentato:

“L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto per una realtà come la nostra che, come accade nel resto d’Italia, sconta importanti deficit di genere anche in ambito lavorativo.

Ringrazio la collega Alvisi per l’invito e Ivana Pipponzi per l’importante contributo che dato.

La Provincia di Matera, così come la Regione Basilicata, proseguono nella loro azione volta a colmare la diversità di genere per una società più equilibrata e più attenta ai diritti delle donne”.