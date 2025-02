La Basilicata mette in mostra le sue bellezze alla Bit di Milano! I dettagli

“Alla Borsa internazionale del turismo proporremo una Basilicata dinamica e sostenibile, dove le tradizioni convivono con la grande capacità di innovazione da parte dei soggetti pubblici e privati.

Bayer, giornalisti e visitatori, ancora una volta, avranno la possibilità di apprezzare i percorsi di promozione legati alle nostre meraviglie paesaggistiche e culturali, alle eccellenze enogastronomiche, alle attrazioni che caratterizzano la nostra terra”.

È quanto dichiara il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, a proposito della partecipazione della Basilicata alla BIT 2025 che si svolgerà a Milano dal 9 all’11 febbraio nello stand P47 del padiglione 11.

“L’adesione di numerosi enti locali e operatori del settore, conferma il nostro obiettivo condiviso che è quello di creare, pur nella varietà dell’offerta, un modello turistico sempre più unitario e riconoscibile.

Il prestigioso evento internazionale, oltre a darci l’opportunità di promuovere il nostro patrimonio intangibile, i parchi regionali e nazionali, le nostre tipicità e le tante iniziative che animano la Basilicata rappresenta la sede ideale per rilanciare la candidatura di Aliano, finalista nella corsa per la designazione della Capitale italiana della cultura 2027.

Alla vetrina milanese la Basilicata porterà una ricca offerta turistica che comprende eventi consolidati come il Carnevale di Montescaglioso, ma anche importanti novità a partire dalla slittovia delle Dolomiti lucane e dall’“ArcheoXcape”, la prima e più grande “escape room didattica” dedicata alla cultura classica in Europa: a Baragiano un’avventura senza tempo, tra mito, arte, storia e filosofia greca, grazie a un’esperienza interattiva e multimediale progettata per valorizzare la cultura attraverso il gioco”.