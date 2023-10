La Basilicata brilla a Rimini grazie agli atleti Acerenza, Palumbo, D’Onofrio, Coviello e Pozzovivo! I dettagli

Mercoledì 11 ottobre 2023 la TTG di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in programma a Rimini fino al 13 ottobre, è stata la platea perfetta per presentare la nuova campagna di promozione di Apt Basilicata, con l’obiettivo di comunicare ai viaggiatori una regione la cui bellezza, affascinante e incontaminata, esiste in relazione all’essere umano, ai suoi valori e alle sue emozioni.

Prima tra tutti la presentazione in anteprima assoluta del video “Basilicata, State of Mind” con la presenza di alcuni dei protagonisti, giovani talenti lucani di varie discipline sportive.

L’idea creativa all’origine del progetto di comunicazione nasce dalla celebre locuzione latina di Giovenale “mens sana, in corpore sano”, a cui è doveroso aggiungere in territorio bello e accogliente.

Antonio Nicoletti, direttore generale di Apt Basilicata:

“I protagonisti della nuova campagna di promozione APT sono cinque lucani che incarnano, nell’esperienza della loro vita di eccellenze dal volto comune, alcuni dei valori distintivi della Basilicata.

Un sesto protagonista, infatti, è il contesto, che avvolge ogni scena rendendola unica.

Silenzio che rigenera, mare e acqua che purifica, argilla che modella emozioni, boschi da attraversare e vette da raggiungere e che si aprono su orizzonti che trasmettono energia.

La Basilicata è tutto questo, e i testimoni che la raccontano nella nostra campagna ci mostrano come questo territorio vasto e diverso possa incidere positivamente nella mente e nel corpo di chi entra in sintonia con esso e con il suo ritmo.

È, questa, anche la sintesi dei nuovi prodotti per la fruizione del territorio che abbiamo presentato, ed è al cuore del nostro nuovo progetto, che abbiamo chiamato turismo delle passioni: una terra da percorrere con il cuore, in un continuo dare e ricevere di emozioni”.

Michele Casino, assessore allo Sport e alle Attività produttive della Regione ha portato i saluti del presidente, Vito Bardi:

“La Regione Basilicata sostiene con determinazione il lavoro che l’Apt sta mettendo in campo per promuovere le offerte turistiche lucane con prodotti innovativi e strumenti adeguati ai nuovi linguaggi.

I risultati positivi guadagnati nella stagione estiva appena conclusa, e il premio della reputazione digitale che vede la Basilicata al primo posto in Italia e al terzo posto a livello internazionale ci dicono che siamo sulla buona strada.

La relazione fra sport e benessere su cui è incentrata la nuova campagna di comunicazione è uno dei valori su cui la Regione Basilicata è fortemente impegnata con adeguati investimenti”.

I protagonisti. Cinque testimonial, campioni di sport, di valori e di bellezza sono i protagonisti del video della nuova campagna promozionale di Apt “Basilicata, state of mind”: due medaglie d’oro mondiali, Domenico Acerenza (nuoto) e Francesca Palumbo (scherma), una medaglia d’oro europea, Terryana D’Onofrio (karate), un primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano, Claudio Coviello, un simbolo del ciclismo italiano nel mondo, Domenico Pozzovivo.

Gli scenari. Per il video della durata di 60 secondi sono stati individuati luoghi e scenari tra i più suggestivi che attraversano tutta la Lucania, dalla costa di Maratea ai boschi dei Parchi Nazionali dell’Appennino lucano, dalle Dolomiti Lucane ai Calanchi di Craco fino alla Murgia Materana.

La regia. Regista dello spot è Luca Curto, art director di Digital Lighthouse dal 2015 specializzato nella direzione di progetti cinematografici incentrati sulla sfida, lo sport e la moda per molti brand globali.

Nel 2023 ha vinto il “The Race Media Awards” di Londra con il video di Lancio di F1 della Scuderia.AlphaTauri. Il suo ultimo docufilm sulla F1: “Whatever It Takes: The Race before the Races” è stato presentato, durante la recente Mostra del Cinema a Venezia.

Oltre alla presentazione del video “Basilicata, State of Mind”, la conferenza stampa al TTG di Rimini è stata l’occasione ideale per parlare anche del progetto Turismo delle Passioni e dei nuovi strumenti di promozione territoriale, come le guide Camminare in Basilicata e Parchi della Basilicata, quest’ultima realizzata insieme al Touring Club Italiano, oltre alla seconda edizione di Roots-In, la borsa internazionale del turismo delle radici in programma a Matera il 20 e 21 novembre prossimi.a

