La Basilicata alla fiera più importante del turismo a Rimini. I dettagli

Dopo un settembre pieno di attività tra roadshow USA, Tourism Expo Japan e fiera internazionale del turismo di Buenos Aires, la Basilicata torna anche quest’anno al TTG di Rimini con un grande stand (un omaggio alla costa ionica Lucana, alla Magna Grecia e al rapporto tutto lucano tra storia, paesaggio e attività dell’uomo) dove saranno ospitati (Padiglione C7 – 136/204) più di trenta operatori turistici lucani per i loro incontri con buyers provenienti da tutto il mondo.

Oltre a Regione e APT, saranno presenti diverse istituzioni del territorio lucano, tra cui i comuni di Potenza, Matera, Maratea e della costa jonica, i GAL e i Parchi lucani.

Due le conferenze stampa organizzate da APT.

Mercoledì 9 ottobre, alle ore 13, nella sala Diotallevi2, il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti, presenterà ai giornalisti di settore due nuove piattaforme online attraverso cui i viaggiatori potranno facilmente scegliere le loro destinazioni e le loro attività in Basilicata.

La prima piattaforma è dedicata alla nuovissima strategia di marketing tutta lucana chiamata “Turismo delle passioni”.

Afferma il direttore Nicoletti:

“Collegandosi al sito, che sarà online proprio dal 9 ottobre, sarà possibile scegliere fra le 16 passioni attualmente mappate in Basilicata, dalla musica alla vela, dal cibo ai ricami e merletti, dal vino alla ceramica all’astroturismo, alle auto d’epoca e così via.

Cliccando su una delle passioni scelte, il viaggiatore individuerà il luogo dove si svolge quella attività, ma anche i referenti locali con cui condividere la propria passione. Per i viaggiatori che invece sono indecisi sulla passione da seguire, rispondendo a qualche semplice domanda e con l’aiuto dell’intelligenza artificiale sarà possibile individuare la passione più affine alle proprie preferenze”.

Nella circostanza verrà presentata anche la piattaforma online Route Basilicata su cui sono riportati gli itinerari a piedi e in bicicletta per gli amanti del turismo lento, che in Basilicata trova mille opportunità di svolgimento.

Sul sito il viaggiatore troverà ciò che serve per scoprire, a piedi o in bici, i cinque parchi lucani e i piccoli borghi lucani con indicazioni precise su itinerari, altimetrie, punti di interesse e tanto altro ancora”.

Nell’ambito dello stesso slot è previsto anche uno spazio dedicato ai Gal Lucani.

Interverrà il presidente del Gal Start2020 Angelo Zizzamia per illustrare il progetto di cooperazione interterritoriale con tutti i Gal della Basilicata attraverso un intervento dal titolo “Brand rurale Basilicata: Promozione del territorio dei Gal”.

Giovedì 10 ottobre, nella sala Abete, alle ore 13, si terrà la conferenza stampa del progetto “Basilicata for all” finanziato dal Dipartimento per le Politiche in Favore delle Persone con Disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di favorire il turismo accessibile attraverso azioni dirette.

Per l’occasione, a Rimini, sarà presentato ufficialmente il volume appena pubblicato dalla casa editrice Franco Angeli di Milano, intitolato “Accessibilità turistica per persone con disabilità” di Rocco Di Santo, coordinatore dell’attività relativa alla produzione delle Linee Guida regionali.

Lo stesso Di Santo esporrà i primi risultati e la valutazione d’impatto che il progetto ha avuto sul territorio.

Inoltre, è prevista la partecipazione della coordinatrice del progetto l’ing. Giuseppina Lovecchio e di Cosimo Minonni, presidente di ENFOR, partner di progetto.

Entrambi discuteranno dell’articolazione del progetto, delle possibili ricadute sull’offerta lucana e dell’impegno della Regione e delle istituzioni sul tema del turismo accessibile.

All’evento di Rimini verrà anche lanciata la fiera del turismo accessibile “for all” che si terrà a Policoro i giorni 18 e 19 ottobre.