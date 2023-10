Karate: per la lucana Terryana D’Onofrio un nuovo grande successo ai Mondiali di Budapest! Complimenti

Tra le tre italiane in finale nel karate femminile ai Mondiali di Budapest c’è anche la nostra lucana Terryana D’Onofrio che oggi ha tentato di mettersi al collo una medaglia nella finale, in programma all’arena Papp Ladzlo Sport in Ungheria.

L’atleta lucana ha affrontato la turca Bozan Dilara e la vittoria in questa incredibile sfida non è tardata ad arrivare.

L’atleta di Sant’Arcangelo vince quindi la sua prima medaglia (di bronzo in questo caso) in una gara individuale nel kata.

Domani altro match con la finale a squadra prevista alle ore 16:00.

Il risultato di oggi inorgoglisce e riempie di gioia tutti i lucani.

Avanti così Terryana!a

a

