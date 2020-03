Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Matera chiede dispositivi di protezione e strutture sanitarie dedicate all’emergenza: ecco l’appello ai vertici regionali

Nuovo appello del Presidente dell’Ordine dei Medici di Matera, dott. Severino Montemurro, ai vertici regionali, non solo perché siano forniti adeguati dispositivi di protezione agli operatori sanitari, ma anche perché siano predisposte altre strutture sanitarie dedicate esclusivamente all’emergenza coronavirus.

Ecco le sue parole:

“Ritengo fondamentale tutelare la salute e la sicurezza dei medici e di tutto il personale specialistico sottoposto a un diretto contatto con pazienti sospetti o positivi al COVID-19.

Il comparto sanitario rappresenta una delle categorie professionali più colpite dal contagio, impegnato in prima linea in una lotta quasi a mani nude a seguito della mancanza dei dispositivi di protezione individuale.

Purtroppo ad oggi si registrano numerosi decessi di camici bianchi, motivo per cui invito le Autorità a tutelare la salute e la sicurezza di tutta la classe medica garantendo il loro operato con adeguati dpi.

Inoltre, ritengo opportuno che vangano realizzati degli ospedali/strutture sanitarie dedicati esclusivamente all’emergenza Coronavirus, come è avvenuto in passato per curare i portatori di malattie contagiose, in particolar modo la tubercolosi e la lebbra, attualmente esistenti, quali i sanatori antitubercolari e i lebbrosari”.

