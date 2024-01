Il ministro Urso a Matera. Ecco quando

L’Agenzia Spaziale Italiana è lieta di invitarvi presso il Centro Spaziale Giuseppe Colombo dell’ASI di Matera il 20 gennaio 2024 in occasione della visita del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, alla presenza di Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, e di Luca Vincenzo Maria Salamone, Direttore generale ASI.

L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sugli ultimi sviluppi e discutere dei progetti futuri.

Dedicato allo studio della geodesia spaziale, all’osservazione della Terra, alla comunicazione quantistica e al monitoraggio dei detriti spaziali, il Centro Spaziale ASI di Matera è il cardine di importanti investimenti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I nuovi investimenti interessano tutte le aree operative della base rendendola un centro di riferimento delle attività spaziali e per l’utilizzo dei dati satellitari per tutta l’area geopolitica del mediterraneo allargato aumentando, in maniera significativa, i servizi alle istituzioni e ai cittadini componente essenziale della New Space Economy.