Il Ministro Boccia in Basilicata: i dettagli

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sarà domani in Basilicata per illustrare le proposte del Governo per il nuovo federalismo.

Il programma della visita prevede alle ore 12:30 l’incontro con il Presidente della Regione Vito Bardi; subito dopo il ministro Boccia incontrerà gli assessori regionali.

Alle 14:00 Boccia si sposterà presso il Palazzo del Consiglio regionale dove incontrerà il presidente Carmine Cicala e infine l’Ufficio di Presidenza e i capigruppo.

Il punto stampa è fissato intorno alle ore 13:00 dopo l’incontro con il presidente Bardi presso la Sala Verrastro.