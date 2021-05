Il materano piange don Pietro: “ha svolto il ministero pastorale con amore e umiltà”. Il ricordo

L’Arcivescovo, unito all’intero Presbiterio dell’Arcidiocesi di Matera–Irsina, annuncia che oggi 28 maggio, è nato alla Vita Eterna don Pietro Andriulli.

Domani, sabato 29 maggio alle ore 16:00, presso la Parrocchia di Santa Lucia in Montescaglioso (MT), saranno celebrate le esequie secondo le disposizioni governative di questo tempo.

La Chiesa diocesana è grata a Dio perché questo suo sacerdote ha svolto il ministero pastorale con amore e umiltà, servendo in particolare la comunità di Montescaglioso senza mai risparmiarsi.

Nato a Montescaglioso il 21 febbraio 1929 e ordinato presbitero il 26 settembre 1954, don Pietro nel 1960 viene nominato parroco della istituenda parrocchia Santa Lucia in Montescaglioso.

Successivamente, con la costruzione della nuova e attuale chiesa di Santa Lucia, don Pietro resta come parroco sino al settembre 2007 quando, per sopraggiunti limiti di età, va in pensione proseguendo però il suo ministero pastorale in qualità di vice parroco.

Don Pietro aveva una particolarissima devozione per la Beata Vergine Maria e per S. Pio.

Questo il cordoglio del Sindaco, Vincenzo Zito:

“Ho appena ricevuto notizia che il caro Don Pietro Andriulli è ritornato alla Casa del Padre.

Una triste notizia che scuote la nostra Comunità, a lui molto affezionata.

Non lo dimenticheremo e, con un sorriso, ricorderemo che almeno una volta abbiamo ricevuto un suo affettuoso pizzicotto”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)