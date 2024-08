Il Comune di Montescaglioso ha finalmente eliminato la piaga dei contratti part-time! I dettagli

“Si prende atto che il Comune di Montescaglioso ha finalmente eliminato la piaga dei contratti part-time trasformandoli tutti in contratti a tempo pieno.

L’interlocuzione positiva col sindaco e l’assessore al personale ai tavoli del confronto ha portato all’auspicato risultato, da tempo atteso.

È stata una battaglia che la Cisl Fp ha condotto in questi anni, sin dal momento della stabilizzazione da lavoratori precari e senza previdenza (Lsu) in dipendenti a tempo determinato, sia pure con contratto part-time data la ristrettezza di fondi e la situazione di dissesto in cui versava il comune.

Si tratta di ben 14 dipendenti su un organico ridotto al lumicino di sole 27 unità.

Con la trasformazione a tempo pieno, oltre al riconoscimento del lavoro prestato in questi anni dai dipendenti interessati, si potranno assolvere con maggiore tempestività anche le incombenze degli uffici“.

È quanto dichiara il segretario generale della Cisl Fp Basilicata Pino Bollettino.