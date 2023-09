Garaguso: queste le ultime notizie sulla protesta in programma nei prossimi giorni

Convocato da S.E. Sante Copponi, Prefetto di Matera, si è svolto nel pomeriggio un summit sulle problematiche infrastrutturale del Comune di Garaguso, il cui primo cittadino, Francesco Auletta, aveva annunciato una protesta per sensibilizzare le istituzioni sul tema.

Nel corso dell’incontro dinanzi al Prefetto, al quale ha partecipato il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, e il primo cittadino di Garaguso, è emerso come l’Ente presieduto da Marrese abbia chiesto, nell’ultima programmazione inviata il 24 agosto alla Regione Basilicata, a valere sui fondi FSc 2021-27, finanziamenti alla Regione Basilicata per 8 milioni di euro.

Soldi necessari per effettuare interventi di somma urgenza sulla SP 277, tra i Comuni di Garaguso, Accettura, Gorgoglione e Oliveto Lucano.

Ha spiegato Marrese:

“Abbiamo comunicato al Prefetto che l’Ente da me presieduto ha alla Regione Basilicata richiesto fondi per circa 3 milioni di euro da destinare ad interventi resisi necessari per contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno interessato la SP 277, nel territorio di Garaguso.

A questi fondi, poi, si aggiungono i circa 5 milioni di euro che abbiamo chiesto alla Regione per interventi, da effettuare sulla predetta arteria, non solo in territorio di Garaguso ma anche di Oliveto Lucano, Accettura e Gorgoglione.

Fondi, questi ultimi, che rientrano nell’ambito della manutenzione straordinaria. Interventi che, ove finanziati, andrebbero ad aggiungersi a quelli relativi alla manutenzione ordinaria che vengono effettuati in caso di necessità.

Abbiamo anche sottolineato, con il conforto dei tecnici, che l’arteria è purtroppo interessata da numerosi corpi di frana che non consentono alla Provincia di intervenire con fondi propri”.

Nel corso dell’incontro si è anche parlato dell’area di interscambio gomma/gomma e gomma/ferro in corso di realizzazione in un’area adiacente alla stazione ferroviaria di Garaguso.

Ha concluso Marrese:

“I tecnici hanno illustrato le problematiche che non consentono, allo stato, il prosieguo dei lavori, ma, hanno reso noto i tecnici, entro pochi giorni si avranno gli esiti di una verifica tecnico-amministrativa in merito alla possibilità di completarli.

Il Rup si è impegnato a far rimuovere in tempi brevi il materiale di risulta del cantiere, attualmente abbancato in prossimità di un’abitazione privata.

Sono soddisfatto dell’esito di questo incontro”.

Anche Auletta ha espresso soddisfazione:

“La proficua mediazione di S.E. il Prefetto, che ringrazio per la disponibilità, ha consentito di raggiungere un’intesa con la Provincia di Matera che prevede un sopralluogo dei tecnici dell’ente nei prossimi giorni, cui farà seguito un’azione congiunta per far sì che la Regione stanzi questi fondi.

Ha concluso il sindaco di Garaguso:

“Proprio per questo la protesta in programma nei prossimi giorni viene sospesa.

Speriamo di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo nell’interesse della sicurezza dei cittadini”.a

