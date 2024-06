“G7 in Puglia una grande occasione persa per consolidare la promozione di Matera nel Mondo”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di “MateraSImuove”:

“Non può accadere di assistere come meri spettatori alla organizzazione di un evento di proiezione planetaria che si sarebbe tenuta ad appena 60 km da Matera senza che da parte degli enti preposti, in primis Comune e Fondazione Mt2019, abbiano quantomeno tentato di inserire la nostra Città in una delle tante attività collaterali e di contorno al G7 appena tenutosi in Puglia.

Eppure chi governa questa nostra Città e la sua promozione culturale e turistica hanno avuto un anno di tempo per tentare di proporre al Governo Meloni-che ci risulta essere da sempre innamorata della nostra Città-un coinvolgimento o quanto meno l‘organizzazione di una iniziativa collaterale al G7 che si sarebbe potuta svolgere a Matera.

Accanto al programma istituzionale che ha visto i Potenti della terra incontrarsi e discutere vi è stato anche uno collaterale di grande promozione del territorio pugliese che ha previsto cene di gala, iniziative ed incontri culturali finanche una visita ai Trulli di Alberobello e un tour della Valle d’Itria per le first ladies in trenino storico.

Proporre un visita nei Sassi o per esempio della Cripta del Peccato originale o le tante altre occasioni che Matera avrebbe potuto offrire solo se ci si fosse mossi per tempo senza sottovalutare la portata di questo evento che si è svolto praticamente alle porte di casa nostra.

Non si è saputa cogliere questa occasione, a differenza di altre capitate in passato, nonostante la contiguità di un territorio che da sempre auspichiamo possa essere considerato e promosso culturalmente e turisticamente come un unico territorio” .