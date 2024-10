G7 delle Pari opportunità a Matera: “Sono essenziali per il progresso sociale ed economico”. I dettagli

L’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, ha portato oggi il saluto della Regione al G7 delle Pari opportunità, in corso di svolgimento a Matera.

Ha detto l’assessore:

“Questo evento rappresenta un’opportunità preziosa per riflettere su temi fondamentali come l’uguaglianza e l’inclusione, e per delineare strategie che possano guidarci verso un futuro più equo.

Matera, con la sua storia millenaria e il suo riconoscimento come Capitale Europea della Cultura nel 2019, incarna perfettamente lo spirito di resilienza e innovazione.

La sua capacità di trasformazione è un esempio di come la cultura possa essere un motore di sviluppo e cambiamento sociale”.

Latronico ha ricordato come la Regione Basilicata sia profondamente impegnata “nel promuovere le pari opportunità, consapevole che esse sono essenziali per il progresso sociale ed economico.

Abbiamo avviato diverse iniziative che mirano a garantire l’inclusione e a promuovere l’uguaglianza di genere, affrontando le sfide con determinazione e innovazione.

Ha aggiunto Latronico:

“Uno dei temi centrali su cui dobbiamo concentrare i nostri sforzi è la rimozione delle barriere che riducono i tassi di natalità.

È essenziale promuovere lo sviluppo della centralità delle famiglie, riconoscendole come luoghi di crescita, di promozione dell’umanità e di tenuta del tessuto sociale e educativo.

Senza escludere il ruolo economico che le famiglie riescono a esprimere, è fondamentale attuare politiche sociali e di conciliazione che le supportino, consentendo loro di prosperare in un ambiente favorevole.

Inoltre dobbiamo concentrare i nostri sforzi su politiche sociali che elevino il tasso di occupabilità.

Creare opportunità di lavoro e sviluppare le competenze necessarie per il mercato del lavoro contemporaneo è cruciale per il benessere delle famiglie e per la crescita economica complessiva”.

Nel settore sanitario e delle politiche sociali, la Basilicata sta lavorando per creare un sistema più equo e accessibile per tutti:

“Siamo impegnati – ha confermato Latronico – in progetti che migliorano i servizi e promuovono una cultura di inclusione e rispetto per ogni individuo”.

Sul tema specifico delle pari opportunità Latronico ha invocato una collaborazione internazionale:

“Solo lavorando insieme possiamo affrontare le sfide globali e costruire un futuro migliore per le generazioni a venire.

Occorre condividere le nostre esperienze e collaborare per sviluppare progetti che abbiano un impatto reale e duraturo”.