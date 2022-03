Ferrandina: la creatività femminile sarà celebrata attraverso musica, pittura e letteratura! Ecco l’evento

In occasione dell’apertura e inaugurazione del salotto letterario, domenica 3 aprile 2022, alle ore 18:00, con ingresso libero e green pass, l’Associazione ‘Donna 2000 & Amici’ nella sede in Via San Domenico (ex liceo ingresso Biblioteca) a Ferrandina, organizza l’iniziativa “Donne di carta – scrittrici e manager letterarie”.

L’interessante incontro dibattito con le figure femminili che ‘vivono’ la scrittura, si aprirà con i saluti della Presidente Maria Carlucci e sarà poi introdotto e moderato da Saverio Omar Ciccimarra, nella veste di docente di storia e filosofia presso il Liceo Classico ‘E. Duni’ di Matera.

Interverranno: Eva Bonitatibus, presidente del Circolo culturale “Gocce d’Autore”, con a seguire l’Avvocata e Scrittrice Maria Lovito (la funzione sociale dell’avvocato tra diritto e letteratura) e si continuerà con la Poetessa e Scrittrice Maria Antonietta D’onofrio (‘Stelle mai svanite’).

L’incontro proseguirà con Antonella Sant’Arcangelo (editrice una stanza tutta per se con Virginia Wolf, Ipazia, Calliope e tante altre), seguita da Maria Teresa Cascino (cofondatrice e Presidente del ‘Women’s Fiction Festival’ di Matera, la voce delle donne e risorsa culturale del nostro territorio).

Le conclusioni saranno a cura di Margherita Perretti, Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità di Basilicata.

Tra i vari ospiti, protagonista la pittrice Pina De Lorenzo, artista lucana di fama nazionale.

La creatività femminile sarà celebrata anche attraverso la musica con Annalisa Raucci, passando per l’artigianato con le creazioni di Anna Maria Pagliei e l’allestimento di un piccolo mercatino a cura delle componenti dell’associazione e ancora con le creazioni pittoriche di Paola Piccoli.

Lo sguardo amorevole femminile sarà rivolto anche ai bambini con la presentazione di uno spazio magico dedicato alle fiabe con Rosa Grazia Pellegrino.a

