Ferrandina, continua il mese dedicato alla prevenzione: ecco l’evento in programma

Prosegue il fitto calendario in programma per l’ottobre rosa dell’Irccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata.

Tra i prossimi appuntamenti in agenda, di particolare rilievo, l’iniziativa nel materano di Ferrandina, grazie all’Associazione ‘Donna 2000 & Amici’, presieduta da Maria Carlucci e coadiuvata dalla vice Anna Passamonti e le consigliere Rita Moramarco, Rosa Pellegrini e Maria Croce, unitamente alle socie.

Per il mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore del seno, il Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata ha offerto visite gratuite senologiche, ecografie al seno, visite ginecologiche per la giornata della menopausa, ma anche incontri aperti con la cittadinanza, come quello che si terrà domenica 27 nella cittadina aragonese alle ore 17:30 presso Santa Chiara con ingresso libero.

Tanti eventi diversi e complementari distribuiti lungo tutto il mese di ottobre per sensibilizzare la popolazione, con un invito all’agire sul tema della prevenzione oncologica, inoltre diagnosi precoce e ricerca.

Un momento unico e imperdibile, con le donne e per le donne sempre, con pieno merito e orgoglio per l’associazione promotrice, riuscire a portare uno staff di professionisti che operano nella struttura più importante del Sud, con riconosciuto carattere scientifico, peraltro con la presenza del Direttore Generale dott. Massimo De Fino.

Con i saluti della presidente Carlucci, interverranno il sindaco avv. Carmine Lisanti, la dott,ssa Francesca Sanseverino (coordinatrice regionale screening cervico uterino), la dott.ssa Maria Imma Lancellotti (medico radiologo), il dott. Raffaele Ardito (responsabile Day Hospital oncologico), la dott.ssa Marica Caivano (cardioncologa), il dott, Tommaso Fabrizio (Direttore UOC chirurgia plastica), con conclusioni del dott. Cosimo Latronico (Assessore Regionale alla Sanità), modera Lucia Nardiello (ufficio stampa CROB).

Ecco i dettagli.