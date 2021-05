Ferrandina: al via le vaccinazioni per la fascia 60-79! Ecco il calendario

In una nota l’Assessore alle Politiche alle Persone e il Sindaco di Ferrandina (MT), rispettivamente Maria Murante e Gennaro Martoccia, comunicano:

“Care e cari concittadini,

A partire da lunedì 10 maggio indietro al via la vaccinazione tramite i MMG (MEDICI DI MEDICINA GENERALE) – che ringraziamo per l’adesione e la disponibilità che in questi ultimi due anni li ha visti costantemente sotto pressione e sempre in prima linea nella lotta al Covid.

Le vaccinazioni avverranno, come per gli ultra ottantenni presso i locali dell’ex asilo Santa Chiara in Largo Palestro.

Potranno sottoporsi a vaccinazione i cittadini della fascia di età compresa tra i 60 e i 79 anni che NON rientrino nella categoria delle vulnerabilità fragili.

I cittadini potranno prenotarsi direttamente dal proprio medico di base telefonicamente e con gli stessi concorderanno data e ora della somministrazione.

Il vaccino destinato a questa fascia di popolazione sarà solo ed esclusivamente ASTRAZENECA, come da disposizioni ministeriali.

Il calendario delle vaccinazioni per singolo MMG sarà il seguente:

– lunedì dalle 9:00 alle 12:00 effettueranno i vaccini la dr.sa Lofiego, il dr. Morelli e la dr.sa Pantone;

– mercoledì dalle 15:00 alle 17:30 il dr. Afferri e il dr. Patrone;

– giovedì dalle 9:00 alle 12:00 il dr. Fuina e la dr.sa Pitrelli.

La campagna vaccinale vedrà il coinvolgimento, prezioso, della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile che ringraziamo per la generosità e la abnegazione dimostrata in questa fase pandemica”.

