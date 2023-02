Fc Matera, Presidente Petraglia: “non bisogna trovare scorciatoie per non pagare il biglietto”. Ecco le sue parole

Riportiamo la comunicazione del Presidente dell’Fc Matera, Avv. Antonio Petraglia:

“Cari amici, scrivo questo breve post con amarezza.

Lo scrivo eccezionalmente in prima persona per rappresentare a tutti che, stavolta, non bisogna trovare scorciatoie o altri modi capziosi per non pagare il biglietto.

Poiché vi è un obiettivo abuso nella richiesta di accrediti per le partite interne di FC Matera ( accrediti che io avevo raccomandato di riservare solo a casi di comprovato bisogno) , comunico che, dalla prossima partita in casa, non ci sarà più nessun accredito.

I casi davvero meritevoli (valutati prima dalla Società con le modalità che saranno presto comunicate) beneficeranno dell’ingresso gratuito a spese nostre.

Buona serata e sempre Forza Fc Matera!”.

