Fc Matera: “lo stadio ‘XXI Settembre – Franco Salerno’ non può essere utilizzato da chiunque ne faccia richiesta”. Ecco cosa sta succedendo

Fc Matera scrive in merito alle condizioni del “XXI Settembre – Franco Salerno:

“Dopo le polemiche delle ultime ore, Fc Matera intende fare chiarezza con i tifosi in merito alla tenuta del campo erboso dello stadio “XXI Settembre – Franco Salerno”.

In primis la società ringrazia gli addetti ai lavori che si occupano delle condizioni del rettangolo verde di gioco.

Si tratta di un prezioso lavoro che chiaramente non può essere ottimale, dal momento che il terreno viene stressato da numerose sollecitazioni a causa dell’ampio utilizzo di diverse squadre locali e non.

Per questo, da settimane, il club biancoazzurro si è messo a disposizione economicamente per far fronte alle spese di ripristino del campo, quali concimazione, trasemina, sabbiatura e lavorazione varie in cambio dell’esclusività dell’utilizzo dello stadio.

Dunque una soluzione che garantirebbe le prestazioni tecnico-tattiche delle squadre, limiterebbe gli infortuni dei calciatori e rispetterebbe la tifoseria materana.

Infatti, il club sottolinea che il terreno non può essere utilizzato da chiunque ne faccia richiesta, così come non si ritiene opportuno che il Fbc Gravina disputi l’intero campionato al “XXI Settembre – Franco Salerno”.

In questo caso, saremmo davanti ad un’opzione che penalizzerebbe fortemente entrambi i club, oltre a non essere idonea ad un campionato importante come quello della Serie D.

Le posizioni del Fc Matera sono state espresse al sindaco e al vice sindaco della Città dei Sassi, Domenico Bennardi e Antonio Materdomini, i quali hanno rassicurato che, in data odierna, avrebbero inviato una comunicazione alla società pugliese e alla Lega per limitare la disponibilità del campo fino alla 4ª giornata di campionato, compresa la gara di Coppa Italia.

In virtù di questa promessa dell’amministrazione materana, la società conferma la volontà di impegnarsi economicamente a patto che venga garantita l’esclusività del campo.

Pertanto, Fc Matera resta in attesa di apprendere gli sviluppi, pronta a fare la propria parte per garantire un campo da gioco all’altezza della città di Matera grazie al prezioso lavoro di tutti”.