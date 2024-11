Fc Matera: “La nostra amata maglia biancoazzurra è arrivata anche in Argentina”. I dettagli

“La nostra amata maglia biancoazzurra è arrivata anche in Argentina, grazie ad una delegazione della Regione Basilicata recatasi a Buenos Aires per il rinnovo di collaborazione tra il governo della città argentina e la Federazione di Associazioni della Basilicata in Argentina (FABA)”.

È quanto fa sapere l’Fc Matera che aggiunge:

“Infatti, durante l’incontro con le comunità locali, è stata consegnata la maglietta del Fc Matera all’Ambasciatore: un omaggio particolarmente gradito e apprezzato che racconta una città unica, magica e capitale dell’ospitalità.

Siamo fieri di rappresentare la Città dei Sassi, una terra dal valore inestimabile che cattura l’interesse da ogni angolo del pianeta!

Amici argentini, vi aspettiamo allo stadio ‘XXI Settembre – Franco Salerno'”.