Era di Montalbano Jonico Giuseppe, il Tenente Colonnello che ha perso la vita nell’incidente aereo: questa la vicinanza della città di Matera

Triste giornata per la Basilicata e l’Italia intera per l’incidente mortale avvenuto in volo alle porte di Roma.

Due aerei di addestramento militare si sono scontrati poco dopo le ore 12:00, all’altezza di Guidonia Montecelio, centro situato nei pressi della Capitale.

Entrambi appartenevano al 60esimo Stormo dell’Aeronautica Militare.

Morti i due piloti: le vittime sono il tenente colonnello originario di Montalbano Jonico, Giuseppe Cipriano, e il maggiore Marco Meneghello.

Questo il cordoglio dell’Amministrazione Comunale di Matera:

“La città di Matera, esprime vicinanza, alla comunità di Montalbano per la scomparsa del Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano, in servizio presso il sessantesimo stormo dell’Aeronautica e una delle due vittime del terribile incidente aereo avvenuto a Guidonia, in provincia di Roma”.

