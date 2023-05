Emergenza alluvione Emilia-Romagna, Protezione civile: “Basilicata pronta a inviare uomini e mezzi”. I dettagli

“Sin dalle prime ore dell’emergenza alluvione, l’Ufficio per la Protezione Civile della Regione Basilicata ha trasmesso alla Segreteria della Commissione di Protezione Civile, che coordina l’emergenza, la disponibilità ad inviare materiali e uomini in soccorso alle popolazioni dell’Emilia-Romagna.

A seguito di una serie di videoconferenze, a cui hanno partecipato tutte le Regioni d’Italia, si è deciso di inviare gli aiuti seguendo lo schema dei cerchi concentrici, partendo dalle regioni più vicine, per poi procedere – a seguito della attivazione della fase 2 – all’invio di materiali e uomini dalle altre Regioni.

Tale organizzazione rende possibile la turnazione delle squadre già presenti in loco e la possibilità di consentire il necessario ricambio di uomini.

L‘ufficio per la Protezione Civile della Regione Basilicata è in contatto costante con la Segreteria della Commissione di Protezione Civile e con tutte le altre Regioni italiane e, in base alle disposizioni centrali, è pronta a inviare uomini e mezzi“.

Lo comunica il dirigente dell’Ufficio per la Protezione Civile della Regione Basilicata, ing. Giovanni Di Bello.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)