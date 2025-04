Elezioni: “Matera necessita di un concreto e rinnovato segnale di vivacità amministrativa”. La dichiarazione

Trasmettiamo e pubblichiamo il comunicato dell’On. Alberico Gambino (FDI – ECR) in merito alle elezioni comunali a Matera :

“Le imminenti Elezioni Comunali di Matera devono rappresentare un necessario momento di rottura e discontinuità con la disastrosa esperienza amministrativa pentastellata la quale ha prodotto un processo involutivo tanto dal punto di vista sociale che economico.

Invito le forze politiche dell’intero ‘Centro-Destra’ a ritrovare, in ragione di un rinnovato senso di responsabilità e di amore verso la Citta dei Sassi, la giusta unità politica e programmatica per poi aprirsi, ove possibile e su soluzioni future condivise, anche ai diversi movimenti civici i quali, come noi, auspicano un rilancio del ruolo della Città consono alla sua storia in seno all’intero Mezzogiorno d’Italia.

E’ innegabile che quanto più la prossima Amministrazione locale sarà politicamente affine ai Governi Nazionale e Regionale, tanto più sarà agevole pianificare ed attuare assieme programmi utili ad un ritrovato slancio di una Comunità che ha sofferto anni di lacerante governo cittadino il quale, al di là della mera propaganda, non ha colto alcuna, vera, occasione di reale impulso positivo che pure le è stata posta reiteratamente a disposizione.

L’attenzione verso la comunità materana anche da parte delle Istituzioni Europee è stata sin dall’epoca di ‘Matera Capitale Europea della Cultura nel 2019’ costante e proficua e, anche oggi, non si attende altro che un concreto e rinnovato segnale di vivacità amministrativa capace di proporsi a Bruxelles, in forza di valide progettualità indispensabili per la rinascita della Città tanto da riposizionarla nel ruolo che da sempre le è consono.

Tutto ciò sarà possibile se l’intero Centro-Destra saprà far prevalere in ogni sua componente e con la dovuta responsabilità il senso di lealtà ed unità che ci accompagnano da oltre 30 Anni di esperienza comune e se, partendo da questo nucleo storico, si possa partecipare il nostro progetto di rinascita anche ai diversi movimenti civici che pure guardano con favorevole attenzione al ‘Buon Governo’ nazionale guidato da Giorgia Meloni”.