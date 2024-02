Elezioni europee: “In questo modo moltissimi lucani fuori sede potranno esercitare il loro democratico diritto – dovere di voto”. I dettagli

“L’approvazione della proposta di Azione di dare l’opportunità agli studenti fuori sede di votare laddove studiano è un’ottima notizia che va nella direzione da noi auspicata.

Nel dettaglio, se lo studente si trova per motivi di studio, nella stessa circoscrizione del comune di residenza, può recarsi al seggio della città in cui si trova.

Se lo studente si trova in una diversa circoscrizione rispetto al comune di residenza, può recarsi in appositi seggi speciali, per la propria circoscrizione, nel capoluogo di Regione.

In entrambi i casi è necessario esporre una richiesta 35 giorni prima del voto.

Il testo del decreto deve essere approvato da Senato e Camera per poi diventare definitivamente legge, ma è un primo grande passo in avanti per garantire a tutti gli studenti fuorisede di esercitare il proprio diritto.

Per i giovani lucani è senza dubbio una grandissima opportunità che deve essere allargata anche ai lavoratori fuori sede e che, soprattutto, non può limitarsi alle sole elezioni europee.

In questo modo moltissimi lucani fuori sede potranno esercitare il loro democratico diritto – dovere di voto e contribuire a determinare i nuovi assetti politici e istituzionali in Basilicata.

Come già annunciato dai nostri parlamentari, Azione continuerà la sua battaglia e ripresenterà tutti gli altri emendamenti del provvedimento perché la priorità è quella di consentire a tutte e tutti di votare e quindi esprimere democraticamente la propria opinione senza oneri aggiuntivi.”

Così dichiara Concetta Sarlo, consigliera provinciale di Matera e Presidente dell’assemblea provinciale di Azione Matera.