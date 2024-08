Eletto il nuovo presidente del CSV (Centro di servizio al Volontariato) di Basilicata. Ecco di chi si tratta

Il Capogruppo del PD in Regione Basilicata: “Buon lavoro Giannino”.

È questo l’augurio di Lacorazza a Giannino Romaniello, per la elezione a Presidente del CSV Basilicata (Centro di servizio al Volontariato).

Continua Lacorazza:

“Esperienza, competenza e passione sono doti che Giannino saprà mettere a disposizione di un mondo del volontariato che ha dato e può dare tanto alla Basilicata.

Valori ed impegno in questa congiuntura complessa, in questo tornante non semplice della storia lucana sono senza alcun dubbio un lievito di futuro.

Per ciò che ci riguarda siamo a disposizione per confrontarci costantemente, a partire dalla prima legge (S.C.A.C.CO.) di questa legislatura che abbiamo depositato per sostenere e incentivare, in particolare, l’impegno dei giovani nel volontariato.

Noi ci siamo, auguri di buon lavoro Giannino perché insieme al Consiglio direttivo siamo certi che non mancherà il vostro contributo di impegno e di costruzione di una Basilicata migliore.”