Distaccamento dei Vigili del Fuoco a Montalbano Jonico: questo l’impegno del Comune

“Cinque vigili del fuoco volontari in servizio presso il distaccamento di Montalbano Jonico hanno iniziato oggi un nuovo corso di formazione necessario non solo a garantire il loro turnover, ma anche a salvaguardare l’avamposto sito nel nostro territorio”.

E’ quanto fa sapere il sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese, che prosegue:

“L’Amministrazione comunale si è impegnata non poco per far sì che il percorso formativo partisse dopo le difficoltà dovute al periodo pandemico, ma si sta anche adoperando per portare a termine un intervento di efficientamento energetico all’immobile che ospita il distaccamento di Montalbano Jonico sia per creare un ambiente confortevole per chi ci presta servizio, che per dare a un numero sempre più crescente di giovani la possibilità di garantire la sicurezza dei cittadini.

Stamane mi sono recato nella sede del Comando Provinciale di Matera dei Vigili del Fuoco, dove, insieme al Comandante Maddalena Lisanti, al Questore Emma Ivagnes, e al vice Prefetto, Vincenzo Lubrano, ho portato il mio saluto ai cinque volontari che, ne sono certo, presto diverranno molti di più.

Il distaccamento di Montalbano Jonico, riattivato nel 2019 sempre grazie al costante impegno del sottoscritto e dell’Amministrazione provinciale, è punto di riferimento importante per garantire non solo l’attività antincendio ma anche la sicurezza di un’area vasta.

Sarò sempre dalla parte della mia comunità!”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)