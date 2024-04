Disabilità e persone fragili: “la Basilicata esempio nazionale di attenzione e sostegno sociale”. I dettagli

Rileva l’eurodeputata Chiara Gemma di Fratelli d’Italia:

“La Regione Basilicata continua a dimostrare una forte attenzione nei confronti delle disabilità e delle persone fragili che potrebbero essere oggetto di abusi e violenze.

Fra le tante iniziative è di particolare rilievo il varo del progetto di comunicazione integrata “Le mani contro la violenza, anche tu puoi fare la tua parte”, promosso dalla Commissione regionale Pari Opportunità della Basilicata.

Queste iniziative vanno sostenute ed incoraggiate.

La Regione Basilicata, grazie ai suoi organismi istituzionali e alle sinergie con il mondo associativo lucano, tra cui l’Unione italiana dei Ciechi e l’Associazione lucana Autismo, assolve un compito sociale e di sostegno alle famiglie che in molte realtà viene trascurato.

La violenza nei confronti di donne con disabilità è un aspetto particolarmente odioso di un fenomeno già in sé gravissimo.

Queste donne hanno una maggiore probabilità di subire abusi e lo stato di vulnerabilità può limitare la loro capacità di chiedere aiuto e di essere credute.

La Regione Basilicata, come capofila e promotrice, e le associazioni di volontariato non lasciano nessuno solo e portano avanti iniziative e progetti che in poche altre realtà italiane sono così capillari, mirati ed efficaci.

Promuovere e divulgare in maniera trasversale conoscenze e informazioni utili in merito alla violenza di genere con una campagna di comunicazione è un’iniziativa inedita nel suo genere per la trasversalità dell’accessibilità.

Molto spesso infatti la causa principale della mancanza di consapevolezza dei propri diritti da parte di donne che subiscono episodi di violenza nasce proprio dall’impossibilità ad acquisire gli strumenti giusti che consentono di sviluppare senso critico nelle situazioni di disagio”.