Diocesi Matera-Irsina: Don Angelo Gioia nominato Amministratore Diocesano

A seguito della presa di possesso della Diocesi di Cesena-Sarsina da parte di S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, il Collegio dei Consultori della Diocesi di Matera-Irsina, in conformità con quanto previsto dal Codice di Diritto Canonico ha eletto Don Angelo Gioia quale Amministratore Diocesano della Chiesa di Matera-Irsina.

L’elezione è avvenuta questa mattina nel rispetto delle disposizioni canoniche che regolano il periodo di sede vacante, in particolare il Can. 425 §2, che prevede che l’incarico venga affidato a un presbitero o a un vescovo che si distingua per dottrina e prudenza.

Il Collegio dei Consultori, composto dai più stretti collaboratori del Vescovo (tra i quali, oltre lo stesso Don Angelo Gioia, Mons. Filippo Lombardi, Mons. Pierdomenico Di Candia, Don Vito Burdo, Don Massimo Ferraiuolo, Don Pasquale Giordano e Don Nino Martino) ha provveduto alla nomina entro gli otto giorni previsti dalla normativa canonica, così da garantire la continuità del governo della Diocesi nel tempo di transizione.