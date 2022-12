Di nuovo pioggia e temporali su Matera! Ecco le previsioni aggiornate

Anche nei prossimi giorni il Mediterraneo centrale sarà sede di una circolazione ciclonica ad ampio raggio, alimentata da aria fredda in discesa dall’Europa centrale, contestualmente ad alte pressioni sbilanciate sul Nord Europa.

Ne consegue tempo a tratti instabile su Puglia, Basilicata e Molise nel corso del weekend, con locali piogge anche a carattere di rovescio o temporale specie su Salento, Materano e Piana di Metaponto.

Le temperature tuttavia saranno in aumento, per frequente richiamo di venti di Scirocco e Libeccio con mari spesso mossi o molto mossi.

Quindi che tempo ci aspetta su Matera per i prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 4 Dicembre, avremo cieli molto nuvolosi al mattino con piogge.

Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 10°C.

Lunedì 5 Dicembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 6°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

