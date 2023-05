Danni maltempo: il Presidente Bardi a Pisticci in aiuto di agricoltori e operatori balneari. Ecco gli impegni presi

Oggi il Presidente della Regione si è recato a Pisticci, per vedere di persona i danni provocati dagli ultimi eventi atmosferici.

Come fa sapere il Sindaco di Bernalda, Domenico Raffaele Tataranno:

“L’occasione è stata utile per approfondire, insieme ad altri colleghi sindaci, la situazione dei nostri territori messi a dura prova dalle calamità climatiche.

Nel mio intervento ho sottolineato la particolare sofferenza del comparto agricolo e degli operatori balneari.

Il Presidente si è impegnato per il ristoro dei danni in agricoltura e per il supporto fattivo alla categoria degli operatori balneari, al fine di metterli nelle condizioni di iniziare al meglio la ormai prossima stagione balneare, programmando interventi di pulizia straordinaria degli arenili invasi dai detriti.

Resteremo vigili sul rispetto degli impegni presi”.

Ecco le foto.

