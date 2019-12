Dall’Alberghiero di Matera a Salisburgo: giovani chef “ambasciatori della cucina lucana”! I dettagli del progetto

Sono 15 i giovani chef della Basilicata partiti oggi per la regione di Salisburgo (Austria), dove lavoreranno, con contratto a tempo indeterminato, in aziende che hanno aderito al progetto “Giovani chef a Salisburgo” realizzato dall’Agenzia regionale Arlab, dalla Regione Basilicata, in partenariato con la Camera di Commercio di Salisburgo.

I giovani chef sono stati selezionati dopo l’adesione all’Avviso pubblico dell’Agenzia Arlab del 7 Novembre scorso per il Progetto “Giovani chef a Salisburgo”, Operazione inserita nel “Piano Annuale degli Interventi Arlab – 2019”.

Per la realizzazione del Progetto, Arlab ha sottoscritto delle Convenzioni con la Camera di Commercio di Salisburgo, con l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “U. Di Pasca” di Potenza, con l’Istituto Alberghiero “Gasparrini” di Melfi e con l’Istituto Alberghiero “A. Turi” di Matera.

Il progetto prevede per questi giovani una formazione mirata ad acquisire elevate competenze professionali e il successivo inserimento lavorativo nelle aziende del settore turistico-alberghiero nell’area di Pongau / Pinzgau e Gastein (Salisburgo, Austria).

Per l’assessore regionale alle Attività produttive Francesco Cupparo:

“l’iniziativa risponde a due esigenze prioritarie: offrire opportunità di lavoro stabile e qualificato ai nostri giovani; avvicinare domanda ed offerta di occupazione tenuto conto che ci sono profili professionali, in particolare nel settore della ristorazione, che le aziende in Italia e in Europa non riescono a reperire con facilità.

C’è inoltre un altro significato: i nostri giovani chef diventano in Austria i migliori ambasciatori della cucina lucana e delle produzioni tipiche e di qualità.

Un modo per promuovere all’estero la filiera alimentare con tutti i soggetti sociali coinvolti, dai produttori alle imprese di esportazione”.

Antonio Fiore, presidente Arlab, annuncia:

“A tale iniziativa, che realizza concretamente la possibilità per i nostri giovani lucani dell’inserimento nel mondo del lavoro ne seguiranno altre anche in settori diversi.

A breve l’Agenzia Arlab pubblicherà un nuovo Bando per altri 25 giovani chef lucani”.