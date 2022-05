Dalla Provincia di Matera sostegno alle famiglie di questi ragazzi speciali! Ecco i dettagli

“Insieme per l’autismo”, non è solo uno slogan, ma un impegno concreto per la Provincia di Matera.

Nella giornata di ieri il presidente Piero Marrese ha incontrato le associazioni Aura blu e Viviamo insieme di Policoro rappresentate da Tonia Orlando, Licia Curci e Rosa Langerame.

Il presidente ha spiegato:

“A tutte loro ho ribadito la mia vicinanza ai ragazzi e alle rispettive famiglie, proponendo l’inizio di un percorso che prevede delle iniziative mirate a sostegno dei nuclei familiari, con l’obiettivo di regalare ai ragazzi quelle opportunità di svago che possano tradursi in una normalità che spesso è loro negata.

L’autismo merita il nostro impegno e la nostra considerazione.

Inizia un nuovo percorso sinergico istituzioni-associazioni-famiglie.

‘Speciali sono i bambini autistici così come gli uccelli sono diversi nei loro voli.

Tutti, però, hanno il diritto di volare‘. (Jesica Del Carmen Perez)”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)