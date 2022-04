Dalla Basilicata a Roma: il Dott. Ruggiero aiuta i piccoli malati oncologici. Ecco la sua attività di ricerca

Continua incessante l’attività di ricerca del prof. Antonio Ruggiero, originario di Sant’Angelo le Fratte (PZ) e direttore del reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma.

Come fa sapere l’Università Cattolica del Sacro Cuore:

“I tumori del sistema nervoso centrale sono il gruppo di neoplasie solide più frequenti in età pediatrica.

I più recenti protocolli di terapia nella cura dei tumori pediatrici hanno portato ad un notevole miglioramento dei tassi di guarigione, attualmente compresi tra il 70 e l’80%.

Tuttavia, per alcuni bambini con tumori cerebrali aggressivi o poco responsivi ai trattamenti attuali la prognosi rimane infausta.

In questi pazienti è pertanto necessario introdurre nuovi farmaci e nuovi schemi terapeutici al fine di migliorarne la probabilità di guarigione.

La ricerca del professor Antonio Ruggiero, associato di Pediatria generale e specialistica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, è finalizzata a capire quali farmaci, in sviluppo o già in commercio per i tumori dell’adulto, possano essere utilizzati per contrastare questo tipo di patologia”.

Spiega il professore:

“Il 5×1000 dell’Università Cattolica contribuisce in maniera importante a questo studio e consente di accelerare sui modelli sperimentali, ampliando quelli preclinici, per avviare poi rapidamente la successiva fase clinica”.

Un lavoro encomiabile quello del Prof. Ruggiero che rende orgogliosa e fiera la sua Basilicata.

