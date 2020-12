Coronavirus Matera: riapre il Santuario della Madonna di Picciano! Ecco le ultime notizie

Dopo i casi di contagio da Coronavirus registrati e la dipartita di Padre Raimondo e Padre Ivo, oggi Monsignor Pino Caiazzo comunica una lieta notizia: riapre il Santuario della Madonna di Picciano a partire dal pomeriggio di Martedì 8 Dicembre 2020, in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione.

Ecco la comunicazione:

“Carissimi,

è con immensa gioia che vi comunico che anche gli ultimi due residenti al Santuario di Picciano, dopo l’ultimo tampone, sono risultati negativi.

Mentre il nostro pensiero va a P. Raimondo e P. Ivo, ricordandoli nella S.Messa, sento di ringraziare ancora una volta tutti i confratelli sacerdoti della città e i diaconi che si sono messi a disposizione per non far mancare quotidianamente l’indispensabile.

Grazie alla Caritas Diocesana che ha coordinato il tutto e alla mensa di Don Giovanni Mele che ha preparato quotidianamente il cibo necessario.

Nel frattempo si sta procedendo alla sanificazione del Santuario della Madonna di Picciano e degli altri locali.

Pertanto Martedì 8 Dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, già dal primo pomeriggio, sarà riaperto al culto il Santuario della Madonna di Picciano.

S. vigilia dell’Immacolata.

Vi benedico.

Don Pino”

