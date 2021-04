Coronavirus Matera: per tutti gli operatori sanitari e i volontari un dono da questa Associazione! I dettagli

A Matera, questa mattina, l’Associazione Rete Città per le donne, in occasione della giornata mondiale del libro e dell’editoria, ha donato a tutti gli operatori sanitari e ai volontari presenti nella tenda del Qatar dei libri come segno di gratitudine per il lavoro che stanno svolgendo.

L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione di tutte le case editrici e librerie locali di Matera.

Il Commissario, Sabrina Pulvirenti, ringrazia tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa, in particolar modo la dott.ssa Isabella D’Alessandro referente dell’Associazione.

In questo momento così delicato per il Paese, ricevere attestazioni di stima e gratitudine da parte di persone esterne al sistema sanitario gratifica ed incentiva, ulteriormente, medici, infermieri e operatori sanitari a continuare a svolgere il proprio lavoro con ancor più energia.a

