Coronavirus Italia: curva dei nuovi contagi ancora in discesa. Ecco tutti i dati

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 38.095 nuovi casi e 210 decessi.

Ieri ci sono stati 41.500 nuovi contagi e 185 morti.

Il tasso di positività sale al 9,8% su un totale di 388mila tamponi processati.

Nei reparti ordinari si registra un calo di 302 unità, per un totale di 9.297 ricoverati, mentre in terapia intensiva ci sono 29 pazienti in meno con 31 nuovi ingressi nelle 24 ore e un totale di 625 ricoverati.

I ricoverati con sintomi attualmente sono 9297.

Il totale dei guariti nelle ultime 24 ore è 5.818, 11.769.463 dall’inizio della pandemia.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)