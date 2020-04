Coronavirus Italia, aumentano i guariti e cala il numero dei contagi e dei decessi!

Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, nell’odierna conferenza stampa ha reso noti i dati nazionali aggiornati sull’emergenza Coronavirus.

Oggi i positivi sono 94.067, 880 in più rispetto a ieri, dove se ne contavano 1941.

Ha detto Borrelli:

“È l’incremento più basso”.

Sono invece 604 i pazienti deceduti nelle ultime 24 ore. Ieri erano 636.

Dato in calo seppur ancora alto.

Aumenta il numero dei guariti: il totale è di 24.392, con 1.555 in più rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 28.718, di cui 3.791 in terapia intensiva.

Quest'ultimo dato continua ancora a calare per il quarto giorno consecutivo, con 107 pazienti in meno in 24 ore.

