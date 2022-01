Coronavirus Italia: 196.224 nuovi positivi. Ecco tutti i dati

Con meno tamponi (1.190.567) sale leggermente il tasso di positività che passa al 16,5% (+0,4%).

In aumento i decessi, 313 (influenzati dai recuperi).

Il totale delle vittime sale a 139.872.

In calo, dopo tantissimo tempo, le terapie intensive: 8 in meno (ieri +71) con 156 ingressi del giorno, per un totale di 1.669.

Crescono i ricoveri ordinari: sono 242 in più (ieri +727), 17.309 in tutto.

I casi totali salgono a 7.971.068.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 108.198 (ieri 90.456) per un totale di 5.609.136, mentre gli attualmente positivi crescono di 87.921 unità (ieri +129.542) arrivando a 2.222.060.

Di questi, 2.203.082 pazienti sono in isolamento domiciliare.