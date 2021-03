Coronavirus Italia, 13.114 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Sono 13.114 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.938.371.

Le vittime sono invece 246, in aumento rispetto alle 192 di ieri, e portano il numero complessivo a 97.945.

I tamponi effettuati nell’ultima giornata sono stati 170.633 in totale, con un tasso di positività che sale, dal 6,8 al 7,6%.

Sono 58 le terapie intensive in più (ieri +15), con 171 ingressi del giorno, e sono 2.289 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 474 unità (ieri +266), per un totale di 19.112.a

