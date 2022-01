Coronavirus Italia, 108.304 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Nelle ultime 24 ore i contagi da coronavirus sono stati 108.304 e 223 i decessi.

Con 492.172 tamponi eseguiti la positività sale al 22%.

Sono i dati diramati dal ministero della Salute nel bollettino quotidiano sull’andamento dell’epidemia.

Ieri i test erano stati 1.138.310 e il tasso di positività era al 19,3%.

Sono 1.499 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 32 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 120.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.591, ovvero 764 in più rispetto a ieri.

I casi totali salgono a 7.083.762.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 27.582 (ieri 46.770) per un totale di 5.270.994, mentre gli attualmente positivi crescono di 80.492 unità (ieri +172.462).

Di questi, 1.657.981 pazienti sono in isolamento domiciliare.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)