Coronavirus, il Premier Conte: “400 miliardi per sostenere le imprese”. Queste le ultime notizie

Nuova conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte in collegamento da Palazzo Chigi per illustrare agli italiani le ultime novità per far fronte all’emergenza Coronavirus:

“Abbiamo stanziato 400 miliardi.

200 andranno per sostenere il mercato interno, gli altri 200 dovranno sostenere l’export.

Si tratta di una misura straordinaria e d’emergenza, mai vista prima nella storia repubblicana.

Abbiamo deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali e contributi e ritenute anche per i mesi di aprile e maggio.

Abbiamo adottato uno strumento molto efficace per tutelare tutte le imprese che svolgono una qualche attività di rilievo strategico.

Attraverso il potenziamento del golden power potremo controllare operazioni societarie e scalate ostili non solo nei settori tradizionali, ma in quelli assicurativo, creditizio, finanziario, acqua, salute, sicurezza.

È uno strumento che ci consentirà di intervenire nel caso ci siano acquisizioni di partecipazioni appena superiori al 10% all’interno dell’Ue.

Lo Stato offrirà una garanzia perché i prestiti avvengano in modo celere, spedito. Potenzieremo il fondo centrale di garanzia per le pmi e aggiungiamo il finanziamento dello Stato attraverso Sace, che resta nel perimetro di Cassa depositi e prestiti, per le piccole e medie e grandi aziende.

Quando tutto sarà finito ci sarà una nuova primavera, presto raccoglieremo i frutti di questi sacrifici.

Agli italiani voglio dire: state dando un contributo fondamentale, presto raccoglieremo i frutti di questi nostri sacrifici.

Quando sarà tutto superato ci sarà una nuova primavera, la vivremo tutti insieme”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)