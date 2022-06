Coronavirus Basilicata, buone notizie: sotto la media nazionale i posti letto in terapia intensiva. Ecco gli ultimi dati

Questa la situazione sul fronte Coronavirus in Basilicata secondo la Fondazione Gimbe che, nel suo ultimo rapporto, fa sapere:

“In Basilicata, nella settimana dall’8 al 14 giugno, si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (2.446) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (17,4%) rispetto alla settimana precedente.

Sopra media nazionale i posti letto in area medica (11,5%) mentre sono sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva (1,3%) occupati da pazienti Covid-19.

Ecco l’elenco dei nuovi casi per 100 mila abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia:

Potenza 220 (+11,2% rispetto alla settimana precedente);

Matera 213 (+30,9% rispetto alla settimana precedente)”.

I dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)