Concorsi in scadenza a marzo: ecco le posizioni aperte e le date da non perdere per inviare la domanda

Ultimi giorni per partecipare ai concorsi pubblici in scadenza a marzo 2025.

Dalla Pubblica Amministrazione alla Sanità, passando per le Forze Armate, sono ancora aperti diversi bandi per posti a tempo indeterminato e determinato in tutta Italia.

Tra le selezioni più attese di questo mese, come riporta quifinanza, ci sono i concorsi dell’Aeronautica Militare, dell’Asl Viterbo e di numerosi enti locali.

Ecco quali sono i concorsi pubblici attivi, le scadenze da rispettare e i dettagli sui requisiti richiesti.

Un’opportunità per diplomati, laureati e professionisti in cerca di un impiego stabile nella Pubblica Amministrazione, nel settore sanitario e nelle forze dell’ordine.

Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha bandito un concorso pubblico per l’assunzione di 200 figure professionali.

I nuovi assunti entreranno nell’Area degli Assistenti, con contratti a tempo pieno e indeterminato, e saranno distribuiti sia in Italia che all’estero. Le candidature possono essere inviate fino al 12 marzo 2025. Requisito minimo: il diploma di scuola superiore. Tutti i dettagli del concorso pubblico in un nostro approfondimento.

C’è tempo fino al 13 marzo 2025 (ore 23:59) per candidarsi al concorso pubblico dell’Asl Salerno, che seleziona 20 tra collaboratori tecnici professionali e assistenti tecnici geometra.

I contratti offerti sono a tempo pieno e indeterminato. La selezione prevede una prova scritta, una pratica e una orale.

Il ministero della Difesa ha aperto il bando per il 28° corso biennale (2025–2027) rivolto a 300 allievi marescialli dell’Aeronautica Militare.

La selezione è accessibile sia a civili che a militari in possesso del diploma o che lo conseguiranno entro il 2025. La domanda deve essere presentata entro il 15 marzo 2025 tramite il portale ufficiale del Ministero della Difesa.

Il Distretto Appennino Meridionale, con sede a Caserta, ha indetto un concorso per l’assunzione di 34 funzionari specializzati.

Le figure ricercate opereranno in ambito ingegneristico, urbanistico, ambientale, economico-finanziario e informatico. Il contratto proposto è a tempo indeterminato. Il termine per presentare domanda è il 16 marzo 2025.

Fino al 17 marzo 2025 si può partecipare al concorso straordinario per 300 collaboratori scolastici Ata nelle scuole del territorio della Provincia di Trento.

La selezione è rivolta principalmente a chi ha maturato almeno tre anni di servizio ed è già incluso nelle graduatorie provinciali o d’istituto. I contratti offerti sono a tempo indeterminato.

Il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano ha aperto un concorso per formare una graduatoria di assistenti Ata. La selezione è destinata a candidati in possesso del diploma di scuola superiore. La scadenza per presentare domanda è il 22 marzo 2025 alle ore 16:25.

L’Asl di Viterbo assume 32 dirigenti medici per diversi reparti: ortopedia (21 posti), chirurgia vascolare, patologia clinica, microbiologia e geriatria. Il contratto è a tempo pieno e indeterminato. Le domande devono essere inviate entro il 27 marzo 2025.

L’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano seleziona 30 infermieri da inserire con contratti a tempo pieno e indeterminato. Le domande devono essere presentate entro il 27 marzo 2025.