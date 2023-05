“Ci ha lasciato Tina Turner, la regina del rock’n’roll: con lei, il mondo perde una leggenda della musica”

La cantante Tina Turner è morta all’età di 83 anni.

Lo ha annunciato oggi 24 Maggio il portavoce dell’artista.

Nella nota, si dice:

“Tina Turner, la regina del rock’n’roll è morta in pace oggi all’età di 83 anni dopo un lungo periodo di malattia nella sua casa a Kusnacht, vicino a Zurigo, in Svizzera.

Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello per tutti.

Ci sarà una cerimonia funebre privata a cui parteciperanno amici intimi e familiari. Si prega di rispettare la privacy della sua famiglia in questo momento difficile”.

Un fascino irresistibile.

Una voce inconfondibile, graffiante, immersa nella storia della black music ma perfetta per il pop da classifica, la capacità di resistere a un’esistenza che racchiude almeno tre vite, una naturale empatia sono gli elementi che ne hanno fatto una delle artiste di maggior successo di sempre.

La star di origine statunitense è stata una delle donne più amate del pop rock, conosciuta per la sua musica ma soprattutto per il suo carisma sul palco.

Tra i suoi brani più famosi, “The best”, “What’s love got to do with it”, “Proud Mary“ e naturalmente la versione con Eros Ramazzotti del brano “Cose della vita”.a

