Brutto incidente sulla fondovalle dell’Agri, nel pomeriggio di oggi, nel territorio di Marsico Nuovo.

A causa di uno scontro fra un furgone e due automobili, per cause ancora in via di accertamento, sei le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 intervenuti per prestare i primi soccorsi.

Sul luogo dell’accaduto anche Vigili del fuoco e Carabinieri.